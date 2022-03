Bollettino covid dell'11 marzo: a Como 406 nuovi casi. Lieve aumento dei ricoveri

In Lombardia a fronte di 60.094 tamponi effettuati, sono 5.861 i nuovi positivi (9,7%, eri era a 8,4). Salgono leggermente i ricoveri in terapia intensiva (ieri 72, oggi 73), aumentano anche i pazienti nei reparti ordinari covid di sette unità. Si attende intanto dal governo il nuovo decreto dal 1° aprile per capire cosa cambierà con la fine dell'emergenza sanitaria.

A Como e provincia i nuovi casi sono 406.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 60.094, totale complessivo: 33.659.816

- i nuovi casi positivi: 5.861

- in terapia intensiva: 73 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 783 (+7)

- i decessi, totale complessivo: 38.889 (+19)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.013 di cui 968 a Milano città;

Bergamo: 358;

Brescia: 646;

Como: 406;

Cremona: 196;

Lecco: 205;

Lodi: 98;

Mantova: 249;

Monza e Brianza: 500;

Pavia: 304;

Sondrio: 93;

Varese: 499