Bollettino covid del 9 gennaio. Mezzo milione di persone in isolamento in Lombardia: si va verso la zona arancione

I dati sui contagi alla vigilia della (molto discussa) riapertura delle scuole in Lombardia destano preoccupazione. La Lombardia va verso la zona arancione e, come riportato anche su Il Corriere della Sera, i parametri che decidono i colori delle Regioni sarebbero stati già superati.

L'occupazione negli ospedali dei pazienti covid è al 27,6% . Nelle terapie intensive siamo al 15,49%. L’incidenza è schizzata a 2.450,3 casi ogni 100mila abitanti.

I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 36.858, su un totale di 191.021 tamponi realizzati. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è del 19,3%. Attualmente oltre mezzo milioni di lombardi è in isolamento domiciliare: 505.997.

I ricoverati in area medica sono 2.887 (+280 nelle ultime 24 ore). I ricoverati in terapia intensiva sono 244 (+7). I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono complessivamente però 27, 12 le persone dimesse e 8 le persone decedute mentre erano in intensiva. Sono invece 38 i morti complessivi registrati nelle ultime 24 ore.

A Como e provincia i nuovi casi registrati sono 2257, ieri erano 2763. Secondo alcuni esperti, tra cui Fabrizio Pregliasco, membro del Cts regionale, il rischio di finire in zona arancione è concreto tra una o al massimo due settimane. C'è ancora da verificare, e sarà possibile farlo solo dopo le riaperture, se effettivamente in Lombardia c'è già stato il picco massimo di contagi il 4 gennaio.

I casi divisi per provincia