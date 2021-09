Bollettino covid, i dati del 14 settembre: a Como 13 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 14 settembre 2021, a fronte di 58.684 tamponi effettuati, sono 435 i nuovi positivi (0,7%). Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato: "Oggi abbiamo raggiunto l'80% della popolazione lombarda vaccinata con ciclo completo. Un traguardo importante che ci fa sentire più tranquilli, considerato che per la maggior parte delle infezioni sopra tale soglia si comincia a parlare di 'immunità di gregge'. Credo che, se chi ancora non ha aderito si convincerà, le problematiche legate al Covid si ridurranno in maniera sostanziale e, mi auguro, definitiva".

I dati del 14 settembre 2021

- i tamponi effettuati: 58.684, totale complessivo: 14.199.606

- i nuovi casi positivi: 435

- in terapia intensiva: 60 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 436 (+20)

- i decessi, totale complessivo: 33.962 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 121 di cui 40 a Milano città;

Bergamo: 42;

Brescia: 75;

Como: 13;

Cremona: 17;

Lecco: 6;

Lodi: 7;

Mantova: 21;

Monza e Brianza: 36;

Pavia: 28;

Sondrio: 8;

Varese: 31.