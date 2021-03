Bertolaso chiede scusa per i toni, ma ribadisce l'inadeguatezza di Muggiò

Alla fine sono arrivate le scuse di Guido Bertolaso. Le aveva chieste il sindaco di Como Mario Landriscina ma la condanne per le sue parole - in buona sostanza il consulente di Regione Lombardia aveva definito l'hub vaccinale di Muggiò una schifezza - erano state unanimi seppure con i distinguo politici del caso.

“Il mio non era un attacco a Como – ha detto ieri Bertolaso – e sono dispiaciuto per i toni utilizzati ma la risposta piccata era dovuta al clima che si era venuto a creare durante la diretta tv. Como meritava di meglio, come è accaduto con la scelta di Villa Erba”.

Insomma pace fatta, almeno a parole, non solo con il primo cittadino di Como ma anche con tutti i sindaci della Lombardia - dopo le polemiche delo stesso Beetolaso con il presidente Anci Mauro Guerra - da ieri entrati a far parte della cabina di regia della campagna vaccinale lombarda che si spera possa decollare definitivamente almeno dopo Pasqua.