Bertolaso e Sanremo: "Da Fiorello un grande spot alla campagna vaccinale"

Mancava giusto il grande palco dell'Ariston per lanciare un ultimo strale ai no-vax. Così il responsabile della campagna vaccinale anti-covid per la Lombardia, Guido Bertolaso, nella diretta sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online, riferendosi alla performance di ieri sera di Fiorello al Festival di Sanremo, non ha mancato di mostrare soddisfazione: "Fiorello a Sanremo ha fatto uno straordinario spot, spero che faccia il bis. Ha comunicato nel modo giusto, smitizzando un po' anche chi cerca le prime pagine proclamandosi contro i vaccini".



"La battuta, il gesto di Fiorello in diretta davanti a oltre 10 milioni di italiani - ha proseguito Bertolaso - è il modo migliore per confermare che bisogna vaccinarsi. Spero che in questo Paese il gesto di Fiorello possa essere imitato da quelli che come lui sono capaci di fare notizia, di comunicare e trasmettere il messaggio giusto".