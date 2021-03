Over 80, Bertolaso: "Entro l'11 aprile saranno tutti vaccinati

Che Guido Bertolaso sia un po' provato lo si è intuito anche durante la sua visita a Como. Tuttavia, il consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia, che per primo aveva intuito che in Aria con le prenotazioni dei vaccini qualcosa non andava, dopo la polemica con i sindaci, oltre a ribadire la sua disponibilità, pur essendo senza superpoteri, si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe in una lunga intervista esclusiva rilasciata oggi al Corriere della Sera.

Ma soprattutto, dopo tanti proclami che si sono presto schiantati contro la realtà dei disservizi lombardi, minando ancora una volta il ruolo di eccellenza sanitaria della Regione, Guido Bertolaso si è preso la responsabiltà di fare una nuova promessa ai cittadini: "Entro l’11 aprile tutti gli over 80 saranno vaccinati. Il piede è sull’acceleratore. Ma già ora in Lombardia sono stati vaccinati un quinto del totale italiano: stiamo rispettando le proporzioni. I numeri non si possono manipolare".

La conferma di questa promessa era già arrivata ieri pomeriggio durante un vertice presieduto dalla vice presidente e assessore al Welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti, al quale hanno partecipato il Dg Giovanni Pavesi, il consulente per la campagna vaccinale Guido Bertolaso e i direttori di Ats, Asst e Irccs lombardi. La sfida, numeri alla mano, non è impossibile. Entro il 2 aprile riceveranno la prima dose 115mila over 80, che hanno già l'appuntamento fissato in uno dei centri gestiti da Ats e Asst. A quel punto resteranno altri 205mila anziani, ai quali la regione vuole inoculare il siero entro e non oltre l'11 aprile.

I dati dei vaccinati a Como li abbiamo pubblicati ieri. La campagna di massa non ha ancora avuto la scossa che ci si attende e si teme per le scorte dei vaccini che potrebbero esaurirsi a fine mese. Intanto ieri al Sant'Anna sono state consegnate da Poste nuove di dosi di Moderna.