Covid, Bertolaso ha detto sì. Il "papà" dell'ospedale in Fiera coordinerà il piano vaccinale lombardo

Di nuovo insieme. Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile e consulente per la progettazione dell'ospedale covid in Fiera a Milano, sarà il coordinatore del piano vaccinale anti covid in Lombardia.

L'idea era nata pochi giorni fa, il 30 gennaio, quando il neo assessore regionale al welfare, Letizia Moratti, aveva fatto sapere di "aver parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti covid per l'intera popolazione lombarda". "Con il dottor Guido Bertolaso - si leggeva in una nota ufficiale - si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni".

Adesso, stando a quanto appreso, le riserve sono sciolte e dalle prossime ore l'ex numero uno della protezione civile si metterà al lavoro per organizzare la fase 2, che dovrebbe scattare a marzo - a causa dei ritardi nella fornitura delle dosi - con il coinvolgimento degli over 80 e poi via via del resto della popolazione.

Non è la prima volta che Bertolaso - che fu anche ricoverato per covid al San Raffaele - è chiamato a collaborare col Pirellone. Già durante la prima ondata dell'epidemia, per volontà precisa dell'allora assessore al welfare, Giulio Gallera, e del presidente Attilio Fontana, era stato scelto come responsabile del progetto per l'ospedale in Fiera. La struttura era stata allestita in tempi record - grazie a circa 20 milioni di euro di donazioni private -, anche se i posti letto erano stati molti meno del previsto e molti medici avevano sottolineato la poca funzionalità della "astronave" - così ribattezzata dallo stesso Bertolaso - a causa della mancanza di reparti diversi dalla terapia intensiva. Adesso per l'ex capo della protezione civile c'è una nuova sfida all'orizzonte.