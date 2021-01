Autocertificazione 2021: quando serve per gli spostamenti in zona rossa

Fedele compagna di viaggio da mesi e mesi per molti italiani, l'autocertificazione (o autodichiarazione) non scompare nel 2021. Sarà sicuramente necessaria almeno fino al 15 febbraio, con il divieto di spostamento tra regioni. Ecco i casi in cui il modulo deve essere compilato ed esibito nel caso polizia, finanza o carabinieri fermino per un controllo.

Autocertificazione 2021: quando è necessaria per gli spostamenti

L'autocertificazione? Non potrà essere accantonata almeno fino al 15 febbraio. Nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, infatti, sono stati prorogati diversi divieti sugli spostamenti che necessitano la giustificazione tramite l’apposito modulo. Inoltre, la suddivisione delle Regioni in zona gialla, arancione e rossa, il blocco degli spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio e la conferma del coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, sono tutte misure che prevedono la compilazione del modulo di autocertificazione qualora dovesse avvenire uno spostamento.

I cittadini sono tenuti a portare con sé un modulo di autocertificazione anzitutto nel momento in cui devono spostarsi tra una Regione e un’altra: il decreto, infatti, ha prorogato il divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio, fatta eccezione per i motivi di lavoro, salute o necessità, o per rientrare presso il proprio domicilio o residenza.

Sulla base dell'ultima classificazione basata sui parametri del contagio, la Lombardia è in zona rossa almeno fino al 31 gennaio, salvo buon fine del ricorso.

Quando serve l'autocertificazione in zona rossa, arancione e gialla

Quando bisogna avere con sé l'ormai famigerata autocertificazione? Dipende dal colore della zona, quindi a seconda della Regione in cui ci si trova. Più stringenti sono le regole in zona rossa: qui infatti il modulo di autocertificazione serve anche per muoversi durante la giornata all’interno del proprio Comune, ma può essere chiesto anche a chi entre ed esce dalla propria città e/o regione per «comprovate esigenze lavorative», per «motivi di salute» e per «altri motivi ammessi dalle vigenti normative» (ad esempio accudire una persona non autosufficiente il ritorno alla propria residenza).

Diverso il discorso quando la Lobardia passerà in zona arancione: in quel caso il modulo serve solo per muoversi dal proprio Comune (oltre che per chi si sposta in orario di coprifuoco), e lo si può fare per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza. Infine, in zona gialla, si ha bisogno dell’autocertificazione solo per spostarsi dopo il coprifuoco che scatta alle 22 e dura fino alle 5 del mattino.

In sintesi quando ci si trova in zona rossa l’autocertificazione in teoria è sempre richiesta: l’autocertificazione deve comprovare che ci si sta spostando per ragioni di necessità, lavoro o salute. E' consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un`altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 20, a un massimo di due persone (più minori non contati) ulteriori a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Bisogna stampare l'autocertificazione?

Nota importante: è preferibile stamparla, ma non è affatto obbligatorio. Chi non ha una stampante può scrivere l’autocertificazione a mano, seguendo il modello. Inoltre in caso di controllo delle forze dell’ordine se ne può compilare una al momento: saranno poi loro a verificare eventualmente la correttezza di quanto dichiarato in fase di controllo. La si può scaricare e stampare cliccando sul link seguente.