Aumentano i posti letto per i pazienti covid al Sant’Anna

Un altro giorno da record per i contagi covid. Una situazione che inizia a pesare anche sugli ospedali comaschi, che stante l'attuale situazione epidemiologica e viste le indicazioni di Regione Lombardia, stanno provvedendo ad una riorganizzazione per ampliare il numero di posti letto destinati ai pazienti covid.

All'ospedale Sant'Anna l'Unità di Crisi Covid ha ritenuto opportune le seguenti modifiche

1) aumentare la ricettività della Degenza Chirurgica 3 fino a 50 posti letto (disposizione già attuata);

2) riconvertire 10 posti letto nella Degenza Medica 3 (disposizione già attuata). Legato a questa riconversione è il trasferimento nella Degenza Chirurgica 2 dell'unità operativa di Medicina Interna (in Degenza Medica 3 attualmente);

3) l'unità operativa di Cardiologia (che è attualmente in Degenza Medica

4) viene trasferita nella Degenza Medica 2, nel settore dove i posti letto sono già organizzati e predisposti con la telemetria (questa disposizione sarà attuata ad ultimazione dei precedenti passaggi nel corso dei prossimi giorni e comunque in relazione alla pressione critica esercitata sul Pronto Soccorso). Nel restante settore della Degenza Medica 2 restano le unità operative di Oncologia, Nefrologia e Neurologia.

Tutta la riorganizzazione suddetta consentirà anche il reperimento del personale medico ed infermieristico da destinare all'assistenza dei pazienti Covid. Ad oggi i pazienti Covid ricoverati all’ospedale Sant’Anna sono 123, di cui 20 asintomatici e risultati positivi a seguito del tampone effettuato al momento del ricovero; i pazienti in Rianimazione sono 10 (ricompresi nei 123); in attesa di ricovero ci sono 32 pazienti in Pronto Soccorso (che vanno sommati ai 123 già ricoverati).