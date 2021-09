Covid nel Comasco: la media dei ricoverati con il vaccino è di 83 anni, 53 per chi non lo ha fatto

Come ogni settimana Ats Insubria rilascia una fotografia della situazione covdi nel territorio del Comasco e del Varesotto. All'incontro sono intervenuti Giuseppe Catanoso (Direttore Sanitario) Paolo Bulgheroni (Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria), Annalisa Donadini Dirigente Medicina di Comunità,Ester Poncato Responsabile Programmazione Campagna Vaccinale, Elena Tettamanzi Responsabile Epidemiologia e Medicina Ambientale, Flussi Informativi.

Come da previsioni, dato che molti lombardi erano in vacanza, dal 19 al 25 agosto i casi sono diminuiti, poi tra il 26 e il 1 settembre sono aumentati con 625 casi.

Nella prima settimana di settembre però si conferma un trend in discesa. A preoccupare è la fascia dai 50 ai 64 anni che vede un aumento di casi di covid. Stabile la fascia dai 65 ai 74 anni. Stabili anche gli over 75.

La copertura vaccinale nel territorio Insubria

Sul territorio di Ats Insubria la media è del 73%, migliore nella provincia di Como. I non vaccinati o i vaccinati che non hanno finito il ciclo sono sei volte maggiori di chi ha fatto entrambe le dosi. Se vaccinati la media d'età dei ricoverati è 83 anni, non vaccinati 53 anni, ha spiegato il direttore Catanoso

La dottoressa Esterina Poncato, responsabile programmazione campagna vaccinale ha dichiarato che il terriotrio Insubria è in linea con le eprcentuali di Regione Lombardia per i vaccini e che anche i giovanissimi da 12 ai 19 stanno rispondendo molto bene.

Arrivano i camper a Como e Porlezza

Sempre nella riunione informativa è stato detto che tra pochi giorni saranno disponibili due camper vaccinali a Como e Porlezza per le vaccinazioni senza prenotazione. Appuntamento il 18 settembte dalle 9 alle 16 a Porta Torre. Saranno gestiti in collaborazione con Asst Lariana. A Porlezza sarà il 25 settembre sempre dall 9 alle 16.