AstraZeneca: ripartono anche a Como le seconde dosi con Pfizer e Moderna

Nonostante le polemiche che accompagnano il tema, i richiami di AstraZeneca (Vaxzevria) interessati dalla vaccinazione eterologa e sospesi nei giorni scorsi, verranno effettuati a partire dal 17 giugno e si concluderanno in pochi giorni anche a Como. Asst Lariana provvederà a ricontattare tutti gli interessati - 900 persone - e a comunicare loro il nuovo appuntamento vaccinale. Via Napoleona, la palazzina a ridosso di via San Carpoforo, è la sede dove saranno effettuati i richiami. Così come stabilito dal Cts, dal Ministero della Salute e da Aifa, alle persone al di sotto dei sessantanni la seconda dose di vaccino sarà effettuata con Pfizer o Moderna (vaccini a mRNA) anziché con AstraZeneca.