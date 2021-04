Asst Lariana: "Conclusa la somministrazione dei vaccini agli over 80 a nostro carico"

Finalmente una buona notizia circa i vaccini over 80 e arriva da Asst Lariana.

Si è conclusa la vaccinazione delle persone over 80 in carico ad Asst Lariana con 29.960 somministrazioni effettuate all'11 aprile (25.474 eseguite da Asst Lariana, 900 nel Centro Vaccinale a Centro Valle Intelvi e 3.586 nel Centro Vaccinale a Lurate Caccivio). Il totale complessivo comprende tutte le persone che avevano comunicato la propria adesione alla vaccinazione registrandosi sul portale regionale. A tutte queste persone, entro la data dell'11 aprile, è stata quindi somministrata la prima dose. Nel totale, per quanto riguarda Asst Lariana, sono ricompresi anche 884 cittadini che, come da indicazione regionale, si sono autopresentati tra il 7 e l'11 aprile, in quanto non avevano ancora ricevuto la comunicazione dell'appuntamento. L'analisi del numero degli slot resi disponibili dal 30 marzo all'11 aprile sul portale di Aria evidenzia che gli slot messi a disposizione per le persone over 80 e pari a 16.560 appuntamenti, sono stati ampiamente sufficienti tanto è vero che 2494 slot sono poi stati riempiti da Asst Lariana non con over 80 ma convocando persone inserite nelle liste di priorità previste in questa fase.