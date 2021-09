L'assessore Moratti: "Allentare le restrizioni per cinema e teatri"

Di fatto sposando quanto richiesto anche da Barbara Minghetti, come abbiamo riferito in questo articolo, dove in sostanza si chiedeva la fine delle restrizioni per i teatri con l'adoziona del green pass, l’assessore regionale Letizia Moratti ha chiesto che il Governo allenti le misure su cinema e teatri. Durante la conferenza stampa di oggi la Moratti si è così espressa: "Mi è stato chiesto di insistere con il Governo perché si allenti la posizione sui cinema e sui teatri. Credo che il comparto cultura meriti davvero tutto questo. Io mi farò portatrice di questo messaggio in commissione Salute. Un segnale che va appunto nella direzione evocata, non solo a Como, da moltissimi operatori culturali in tutta Italia, messi a dura prova dalla pandemia.