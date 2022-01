Arriva la pillola anti covid: come funzionerà Paxlovid

L'Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) ieri 29 gennaio ha definito, come riporta anche Ansa, come sarà utilizzata in Italia Paxlovid, la pillola anti covid di Pfizer.

Sarà disponibile dalla prima settimana di febbraio 2022. Il farmaco orale antivirale di Pfizer, spiegano, si è dimostrato efficace nel ridurre dell'88% il rischio di ospedalizzazione.

Come si usa Paxlavoid

Il trattamento con Paxlovid deve essere iniziato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi per 5 giorni". Lo afferma la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Le modalità per la selezione dei pazienti e per la prescrivibilità e distribuzione del farmaco, precisa Aifa, "saranno le stesse già stabilite per l'altro antivirale orale (molnupiravir)". E' previsto l'utilizzo di un Registro di monitoraggio, che sarà accessibile sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco.

La Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute, ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600 mila trattamenti completi dell'antivirale Paxlovid nel corso del 2022. Lo fa sapere la struttura commissariale di Francesco Figliuolo.

I primi 11.200 trattamenti arrieranno nella prima settimana di febbraio e sarà distribuita alle varie regioni.