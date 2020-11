Imprese che resistono al lockdown, l'esperienza di Monica: "Se non ci fosse Amazon sarei più tranquilla"

Uno sogno diventato realtà e nato 17 anni fa quello di Monica e Maddalena Bertapelle, due sorelle che hanno deciso, insieme, di cambiare il corso della loro vita, dedicandosi a ciò che le faceva sentire bene e realizzate.

«Io lavoravo come programmatore, mia sorella come product manager, ci racconta Monica. Ad un certo punto ci siamo accorte che il nostro carattere e la nostra felicità non erano compatibili con quei lavori ed abbiamo aperto la nostra erboristeria. Inizialmente io mi sono dedicata agli studi come Naturopata e mia sorella, Maddalena, che era già laureata, stava in negozio. Adesso lei insegna e in erboristeria ci sto io, ma siamo sempre in società.»

Così, con tenacia e tanto lavoro, idee e qualche sacrificio l'Erboristeria L'Essenza è cresciuta negli anni, si è creata la sua clientela affezzionata e ha superato tutte le crisi.

«Il primo lockdown l'abbiamo superato, ora tocca al secondo. La prima volta abbiamo riaperto dopo Pasquetta. I sindacati della categoria delle Erboristerie si sono fatti valere perchè, inizialmente, non si capiva per quale motivo, eravamo rimasti esclusi dalle aperture. Abbiamo aperto, all'inizio, mattino e pomeriggio, poi ci siamo adattati e abbiamo trovato una nostra strategia»

Adesso, quindi, l'erboristeria è aperta al mattino e al pomeriggio, fanno consegna a domicilio: basta conttatare Monica via Facebook, Instagram o telefono. «Un'idea, spiega Monica, anche per permettere alla genete di fare regali per il compleanno o per le varie ricorrenze: noi possiamo recapitare tutto a casa del festeggiato! E poi così si risparmia un pò sulle utenze, che male non fa...»

Le chiedo cosa prevede per questo Natale e Monica, fa una riflessione che vede coinvolti tutti (o quasi) i negozi: »Dopo 17 anni di attività io ho i miei clienti, che ci vogliono bene e lo dico sinceramente, se non ci fosse Amazon sarei abbastanza tranquilla. Ma quella è una concorrenza troppo forte e capisco anche chi, perchè i prezzi sono più bassi, (Amazon è meno tassata), alla fine decide di comprare li. Ma vedremo cosa succederà. Non ci perdiamo d'animo. Adesso riusciamo a coprire le spese. È già qualcosa, avendo un marito che lavora e anche mia sorella ho un pò di margine operativo.»

Donne e imprenditrici forti, che tirano fuori i sogni dal cassetto e li realizzano e lavorano sodo e si ingegnano per non dovervi rinunciare. I negozi dei nostri quartieri e delle nostre città meritano di superare anche questo secondo lockdown.

Questa la pagina Facebokk dell'Erboristeria L'Essenza di Arosio: https://www.facebook.com/essenzaerboristeria/

