La stretta anti-covid del Comune di Appiano Gentile: il 31 dicembre bar chiusi alle 20

Per il sindaco di Appiano Gentile non bastano le restrizioni e le nuove regole varate dal Governo. La sua ultima ordinanza, in vigore da domani 31 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022, impone ulteriori restrizioni soprattutto per i bar e alle attività d'asporto del territorio comunale. Viene imposta "la sospensione dell’attività di somministrazione dei bar e delle pizzerie d’asporto e del servizio di ristorazione da asporto su tutto il territorio comunale alle ore 23". Nella giornata di venerdì 31 dicembre, invece, la sospensione dell’ attività di somministrazione dei bar è fissata alle ore 20.00.

L'ordinanza, inoltre, vieta sul suolo pubblico concesso agli esercenti "la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo".

E ancora: "I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione si trovino su area pubblica anche quando sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande".