Covid, la Lombardia inasprirà le regole: lezioni a distanza per ridurre affollamento sui mezzi pubblici

Un incontro breve quello tra il presidente regionale Attilio Fontana con i sindaci lombardi, presente ovviamente anche il sindaco di Como Landriscina. e i membri del Consiglio, venerdì pomeriggio, sui provvedimenti per far fronte all'emergenza covid-19 in Lombardia. C'è unità d'intenti per una situazione che sta volgendo al peggio in regione. Le proposte verranno indicate al Comitato tecnico-scientifico del Governo. Le regole già in vigore oggi, sottolinea il governatore, verranno inasprite, nel tentativo di abbassare i contagi.

L'Ordinanza contiene lo stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il 'contatto fisico', comprese quelle dei settori giovanili. Con i sindaci è stato poi condiviso di rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti (bar chiusi alle 21, ristornati alle 23) vietando altresì il consumo sul suolo pubblico. Il provvedimento della Regione prevede anche la chiusura delle Sale Gioco, Sale scommesse e Sale Bingo.

Per le indicazioni si parte poi da un presupposto: ridurre le persone sui mezzi pubblici, dove il distanziamento spesso non viene mantenuto: "Tutti quanti chiedono di procedere con una didattica a distanza parziale. Che ci sia la possibilità di avere un'alternanza scuola e didattica a casa", sottolinea Fontana. Le scuole superiori lombarde così, faranno lezione sia in aula che a casa: alcune classi saranno negli istituti, altre no, in alternanza. Questo dovrebbe portare meno persone a circolare riducendo le occasioni di contagio".

"Abbiamo chiesto che si cerchi di organizzare una distribuzione diversa dell'inizio dell'attività scolastica e questo dovrebbe portare a una riduzione delle presenze sul trasporto pubblico locale", prosegue. La Regione, inoltre, chiederà al sistema universitario di ridurre le presenze in aula - non per le matricole e gli specializzandi - e di stoppare lo sport dilettantistico (non gli allenamenti).

Sulla situazione sanitaria, Fontana chiede di mantenere calma: "Abbiamo risposte più opportune dal punto di vista medico rispetto a marzo - sottolinea -. I lombardi devono essere meno proeccupati, ma molto attenti a rispettare le misure. Con il governo ci sono incontri costanti: in Lombardia non c'è un focolaio particolare, ma tante zone sono a rischio, come Milano o Monza. Dobbiamo avere la massima cautela".