Lombardia, vaccinazioni personale scolastico: 120mila posti disponibili dal 17 al 21 luglio

Per ricominciare l'anno in sicurezza nelle scuola: ecco dove presentarsi e come fare anche senza prenotazione

Regione con la propria Unità di crisi mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120.000 posti nei Centri vaccinali per consentire l'accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio 'in sicurezza' dell'anno scolastico 2021/2022.

Lo spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265.000 tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell'80%.

SONO 54.000 LE PERSONE ANCORA DA VACCINARE - "Anche la Struttura commissariale - ricorda Letizia Moratti - ha recentemente posto l'attenzione sull'importanza di vaccinare quanto più possibile insegnanti e operatori del mondo scolastico per permettere un ritorno sicuro alla didattica a settembre. E a noi questo tema è particolarmente caro". "Per raggiungere dunque i circa 44.000 tra insegnanti e operatori scolastici lombardi che finora non hanno aderito alla campagna vaccinale, sommati ai circa 10.000 che non si sono presentati per il richiamo della seconda dose - ha aggiunto la vicepresidente Moratti - Regione garantirà loro un accesso diretto".

INVIATA COMUNICAZIONE A DIRIGENTI SCOLASTICI LOMBARDIA - La Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia ha intanto inviato a tutti i Dirigenti Scolastici della Lombardia una comunicazione per informarli della possibilità di vaccinare senza prenotazione tutto il personale scolastico che ancora non si è vaccinato. Una finestra che va dal 17 al 21 luglio presso i centri vaccinali disponibili all'indirizzo: www.vaccinazionicovid.regione. lombardia.it

DA ASSESSORE F. SALA APPELLO A CHI NON SI E' ANCORA VACCINATO - "E' un'occasione importante che Regione Lombardia offre al personale scolastico che non si è ancora vaccinato - ha evidenziato l'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala - e mi auguro fortemente che i 44 mila che mancano ancora all'appello sfruttino questa finestra per vaccinarsi e poter guardare con fiducia e ottimismo al prossimo anno scolastico".

BASTANO TESSERA SANITARIA E AUTOCERTIFICAZIONE - Dunque insegnanti, personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari), collaboratori scolastici, volontari e altre persone con potenziali contatti con studenti potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazioni. Basterà presentare la tessera sanitaria e un'autocertificazione che garantisca l'appartenenza alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

I CENTRI VACCINALI DOVE PRESENTARSI - Di seguito l'elenco dei Centri vaccinali Covid aderenti all'iniziativa, suddivisi per Ats di appartenenza:

Ats Insubria

- Malpensa Fiere

- Schiranna, Varese

- Rancio Valcuvia, Varese

- Lariofiere, Erba

- Villa Erba

Ats Bergamo

- Palasettembre, Chiuduno

- Centro universitario sportivo Bergamo - Cus, Dalmine

Ats Brescia

- Fiera, Brescia

- Centro sportivo, Chiari

- Palasport, Lonato

Ats Brianza

- Ex Philips, Monza

- Polaris Studios, Carate Brianza

- Ex Esselunga, Vimercate

- Palataurus, Lecco

Ats Milano

- Palazzo delle Scintille, Milano

- Hangar Bicocca, Milano

- La Fabbrica del Vapore, Milano

- Drive Through Trenno, Milano

- Humanitas, Pieve Emanuele

- Ospedale Militare di Baggio, Milano

- Quartiere Fiera, Abbiategrasso

- Fiera, Lodi

- Palazzetto Sport, Codogno

Ats Montagna

- Centro Congressi, Darfo

- Palestrone, Chiavenna

- Ospedale Morelli, Sondalo

- Polifunzionale, Villa di Tirano

- Polo Fieristico, Morbegno

- Ospedale, Gravedona

- Palestra De Simoni, Sondrio

Ats Pavia

- PalaCampus, Pavia

- Auser, Voghera

- Centro commerciale Il Ducale, Vigevano

Ats Val Padana

- Ex tribunale, Crema

- Fiera, Cremona

- Arena Grana Padano, Mantova

- Palestra Caglio, Castiglione delle Stiviere

"Per la vaccinazione del personale scolastico - conclude l'assessore al Welfare - Regione Lombardia metterà dunque a disposizione tutte le dosi di vaccino che sono necessarie