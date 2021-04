Controlli anti-Covid a Como e provincia: 114 persone multate

Nel periodo compreso dal 3 al 9 aprile 2021 le forze dell'ordine di Como e provincia hanno effettuato controlli a tappeto per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Per la precisione sono stati impegnati ben 536 uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, divisi in 241 unità operative. Ecco il resoconto dei controlli



Veicoli controllati 536

Persone identificate e controllate 3.432

Persone sanzionate per violazioni alla normativa covid 114

Persone denunciate per violazione dell’obbligo di quarantena o isolamento fiduciario 3

Persone denunciate alla Autorità Giudiziaria per reati vari 2

Esercizi commerciali controllati 330

Esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa covid con conseguente chiusura precauzionale 3

I controlli di cui si è detto continueranno nelle prossime settimane, in modo da mantenere alta l’attenzione dei cittadini sull’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, richiamandoli a comportamenti responsabili.