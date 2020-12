Controlli anti-covid a Como e provincia: 80 le persone multate nell'ultima settimana

Nel periodo compreso tra il 5 e l’11 dicembre, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 448 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 221 unità operative automontate, consentendo di conseguire i seguenti risultati:

Veicoli controllati 266

Persone identificate e controllate 2067

Persone sanzionate per violazioni alla normativa COVID 80

Persone denunciate per violazione degli obblighi sanitari imposti dalla normativa COVID 2

Esercizi commerciali controllati 335

Esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa COVID con conseguente chiusura precauzionale 1