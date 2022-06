Covid a Como, Ats: "Casi in aumento, raccomandiamo le mascherine al chiuso"

Da mercoledì 15 giugno sono cambiae le regole per l'uso della mascherina. Non è più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi al chiuso. Basta mascherine per cinema, teatro e anche per tutti gli eventi sportivi al chiuso. Per gli esami di Maturità e delle scuole medie è solo raccomandata. Nonostante questo Ats Insubria, dopo aver analizzato la situazione sul territorio di competenzza, raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di protezione al chiuso e nei luoghi affollati.

“L’analisi dei dati evidenzia -spiegano da Ats Insubria- un leggero ma progressivo aumento dei casi, nonostante la diminuzione del numero di tamponi effettuati. I tamponi sono eseguiti, prevalentemente, per sintomatologia sospetta o per fine isolamento. Una piccola quota di tamponi è effettuata sui viaggiatori anche se l’obbligo del tampone per i Paese esteri è molto limitato.

L’RdT è in aumento a dimostrazione di un nuovo ciclo espansivo dell’epidemia.

Appare ancor più opportuno ricordare che qualsiasi ambiente al chiuso e affollato può essere sede favorente il contagio. Pertanto, pur non essendoci obbligo normativo raccomandiamo l’uso delle mascherine”.

Le mascherine restano obbligatorie invece sui mezzi di trasporto.