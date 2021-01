Il 4 gennaio è il giorno del vaccino in Canton Ticino

Mentre a Como e in tutta Italia la campagna vaccini per il covid è iniziata da qualche giorno, oltreconfine, in Canton Ticino, le vaccinazioni contro il coronavirus iniziano lunedì 4 gennaio. Come anticipato dalle istituzioni competenti, in Svizzera si partirà dalle case per anziani e dai loro collaboratori. Successivamente il piano vaccinale sarà aperta alle persone over 85 non ospitate nelle Rsa e quindi residenti presso il loro domicilio. Le prenotazioni possono essere richieste dalle ore 12 di lunedì 4 gennaio quando sarà pienamente poretativo il numero verde dedicato: 0800 128 128.

Il primo sito attivo, da martedì 12 gennaio, sarà quello del Comune ticinese di Rivera, al Centro cantonale della Protezione civile. Più avanti. verso la fine del mese di gennaio, quando le dosi disponibili in Ticino saranno aumentate, verranno aperti altri due centri di vaccinazione analoghi: ad Ascona e Tesserete, sempre all'interno di strutture messe a disposizione dalla Protezione civile. Esaurita la prima fase di prenotazioni, e solo allora, verranno attivati i tre spot vaccinali. Le auorità hanno precisato che quanto previsto ad ora, come detto, è destinato esclusivamente ai cittadini residenti in Ticino nati entro il 31.12.1935.

Da segnalare, infine, che a partire dall’11 gennaio gli over 85 che non avranno la possibilità di recarsi nei centri indicati potranno prendere contatto con gli uffici del proprio Comune di residenza per comunicare la loro volontà a farsi vaccinare. Questo permetterà ai sanitari di organizzare un'agenda vaccinale adeguata.