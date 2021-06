Dal 28 giugno si può togliere la mascherina all'aperto in zona bianca

Alla fine, dopo aver preso atto del parere del Comitato Tecnico Scientifico anche il ministro Speranza ha ufficializzato la data in cui si potrà fare a meno delle mascherine all'aperto (salvo in caso di assembramenti) e lo ha fatto anche con un post su Twitter:

«Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts».

Resta in vigore l'utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici, nei bar e ristoranti ( a meno che non si sia seduti al proprio tavolo), nei negozi e nei centri commerciali e all'aperto in caso di assembramenti o che non si possa mantenere l'adeguata distanza.