Solo 15 i malati di covid ricoverati negli ospedali dell'Asst Lariana. Durante il picco della pandemia erano 300

C'è stato un momento in cui all'ospedale Sant'Anna avevano dovuto allestire nell'ingresso delle ambulanze i lettini per i pazienti covid in attesa di ricovero. C'è stato un momento, un lungo momento, in cui interi reparti degli ospedali comaschi sono stati convertiti in reparti covid. Nei nosocomi dell'Asst Lariana durante il picco pandemico sono stati occupati fino a 300 posti letto dai pazienti affetti da coronavirus. Finalmente la morsa del virus si è allentata e la pressione sui reparti e sulle terapie intensive è drasticamente diminuita. Ad oggi risultano ricoverate solo 15 persone e tutte all'ospedale Sant'Anna. Di queste 4 si trovano in terapia intensiva.