Il contributo di Regione Lombardia per incentivare le stufe a pellet

La delibera di Giunta regionale n. 5646 del 30 novembre 2021 fissa i criteri con cui è stato predisposto il bando per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti innovativi a basse emissioni: stufe a biomassa (pellet).

La partecipazione al bando è ammessa solo per coloro che hanno presentato al GSE la domanda per ottenere il contributo previsto dall’art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016, in data successiva all’approvazione della presente misura da parte della Giunta regionale (30 novembre 2021) e consentirà di integrare il contributo ricevuto dal GSE, in attuazione del suddetto decreto ministeriale, conosciuto come “Conto termico”.

La dotazione finanziaria ammonta a € 12.000.000, ripartiti come segue:

€ 10.000.000 a persone fisiche

€ 1.000.000 a enti del terzo settore (Onlus) non iscritte al registro delle imprese e dei condomini.

€ 1.000.000 a piccole e medie imprese, incluse le ditte individuali.

I requisiti degli impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione alla zona altimetrica per la necessità di prevedere emissioni più contenute nelle aree in cui è più difficile la dispersione degli inquinanti. Inoltre, nelle zone collinari è molto diffuso il consumo di legna autoprodotta, piuttosto che del pellet, motivo per cui è ammessa la sostituzione anche con impianti a 4 stelle. Pertanto, si prevede quanto segue:

• Nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) non superiori ai 20 mg/Nm3;

• Nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) non superiori a 15 mg/Nm3.

Il contributo regionale sarà concesso, a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico per lo stesso intervento. L’integrazione del contributo regionale sarà disposta in modo da raggiungere, per i soggetti privati, la copertura dei costi ammissibili, indicati dallo stesso Conto termico, nella seguente misura:

70% per la fascia da maggiore 15 PP minore uguale 20 PP;

85% per la fascia da maggiore 10 PP minore uguale 15 PP;

95% per la terza fascia minore uguale a 10 PP.

In conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 16.4.2016, il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non potrà superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:

65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;

55% nel caso di medie imprese.

Inoltre, il contributo per le imprese di cui sopra verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 1407/2013 (“de minimis”).

I generatori, per il quale viene richiesto il contributo, dovranno essere installati presso edifici situati in Lombardia.

I richiedenti potranno presentare domanda di contributo per la sostituzione di più impianti, fino a un massimo di 5 impianti, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni sopra indicate.

Il bando attuativo è stato approvato con il decreto n. 5012 del 13 aprile 2022 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 16 del 20 aprile 2022. Il decreto e il bando sono disponibili anche a fondo pagina). Con il decreto n. 11603 del 3 agosto 2022 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 32 del 10 agosto 2022, e disponibile anche in allegato) sono state apportate modifiche al decreto n. 5012 del 13 aprile 2022 e al bando. In particolare, sono stati aggiunti i "condomini" tra la platea dei destinatari del bando e nei valori emissivi è stato sostituito il termine "inferori a" con il termine "non superiori a".

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online a partire dalle ore 10.00 del 21 aprile 2022 fino alle ore 16.00 del 15 settembre 2023 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

I link diretti ai Bandi online (con i relativi codici) sono i seguenti:

Bando Cittadini: RLT12022024523

Bando PMI: RLT12022024445

Bando Terzo Settore (Onlus) e condomini: RLT12022024543

È necessario allegare la seguente documentazione:

domanda come da fac simile, distinto in base alla natura giuridica del soggetto partecipante;

certificazione ambientale (DM186/2016);

dichiarazione targa impianto (possibilità di verifica in CURIT).

A seguito di istruttoria regionale, verrà chiesto al GSE il contributo già ricevuto con il conto termico e l’importo delle spese ritenute ammissibili.