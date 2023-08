Continuità Assistenziale (ex guardia medica): a Menaggio il sabato e i festivi aperta h24

A partire dal 12 agosto il servizio della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) nel Medio Lario vedrà un potenziamento degli orari per la sede di Menaggio con l’attivazione il sabato e i festivi h24, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, nei prefestivi settimanali dalle 14 alle 20 (è il caso, ad esempio, del 14 agosto).

Nulla cambia per la sede della Continuità Assistenziale a Centro Valle Intelvi dove il servizio è assicurato il sabato e i festivi h24; dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8; nei prefestivi settimanali dalle 14 alle 20.

Come funziona la Continuità Assistenziale Il servizio della Continuità Assistenziale si attiva, previa chiamata telefonica, componendo il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata. Il contatto telefonico è obbligatorio.

I medici di Continuità Assistenziale forniscono un servizio per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante e offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede della Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale. I medici di Continuità Assistenziale, se lo ritengono necessario, possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.