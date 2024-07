Il Consiglio di Stato dà ragione alle famiglie: l'asilo Magnolia non si può chiudere

I giudici amministrativi del Consiglio di Stato hanno motivato la decisione, opposta a quella del Tar, di accoglier il ricorso dei genitori dei bambini dell'asilo Magnolia, facendo riferimento al “periculum mora”, in altre parole la possibilità che i cittadini subiscano danni in seguito alla decisione della giunta comunale. E non solo per via della maggiore distanza che le famiglie dovrebbero coprire per raggiungere le strutture ma anche per garantire continuità al percorso formativo dei bambini.

Dunque, il Consiglio di Stato, secondo grado di giudizio amministrativo nelle questioni sorte tra i privati cittadini e la pubbliche amministrazioni, ha accolto il ricorso che era stato presentato da alcuni genitori contro la chiusura dell’asilo Magnolia di via Passeri disposto dal sindaco Alessandro Rapinese. Naturalmente la decisione aveva sollevato molte proteste, anche a Palazzo Cernezzi, un ricorso al Tar, come detto, respinto, ma ora è arrivato il ribaltone che fa esultare le famiglie.