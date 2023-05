Il Conservatorio Verdi si allarga al Carducci grazie alla collaborazione con il Comune

Il Conservatorio Verdi di Como, in particolare la sua presidente Anna Veronelli, ha annunciato oggi l'assegnazione da parte della giunta comunale dei locali siti al piano terra dell’Istituto Carducci in via Felice Cavallotti per le sue attività istituzionali. La seconda sede sarà un polo culturale votato alla formazione e alla produzione artistico- musicale della comunità studentesca in crescita che è formata da oltre 450 studenti iscritti e 76 docenti. L'investimento complessivo è di 1milione e 200mila euro.

"La possibilità di ampliare la dotazione di aule e auditorium - ha detto il direttore Vittorio Zago, appena riconfermato nel ruolo con le votazioni dei giorni scorsi - è da un lato il riconoscimento pubblico dei livelli raggiunti dal Conservatorio e dall’altro l’opportunità di pianificare con maggiore agilità l’organizzazione didattica; senza trascurare il prestigio della nuova sede che attribuisce maggior lustro alla nostra istituzione. L’acquisizione di questa seconda sede è rappresentativa della collaborazione virtuosa con il Comune di Como, sempre attento alla vita culturale e artistica della sua città".

"Ogni cittadino comasco - ha aggiunto l'assessore alla Cultura Enrico Colombo - era già orgoglioso di poter ospitare il Conservatorio sul proprio suolo. Ogni cittadino comasco, dopo la scelta operata dalla Giunta, sarà ancora più orgoglioso di aver conferito parte importante del proprio patrimonio al Conservatorio affinché possa continuare a prosperare e onorare la Città di Como con la propria presenza".

Annunciata anche la rassegna dei concertiinvilla2023 che sarà inaugurata da tre appuntamenti nell’iconica Villa Olmo i primi giorni di giugno. Questa rassegna, giunta alla sua seconda edizione, continua a rinnovarsi nei contenuti grazie ai giovani interpreti e ai loro Maestri restando legata alla sua tradizione e al territorio. La località incontra l’internazionalità in queste bellissime e preziosissime Ville, patrimonio di arte e cultura.

Nei tredici eventi, che abbracceranno tutta la stagione estiva da giugno a settembre concludendosi in autunno il 29 ottobre, i più brillanti discenti interpreteranno diversi repertori dal Barocco alla contemporaneità.