"Condizioni instabili": Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano

Questo il comunicato dell'ospedale Valduce di Como in merito al trasferimento di Zanardi dal Villa Beretta al San Raffaele di Milano. "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano".

Nei giorni scorsi l'ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi, era stato ricoverato in una struttura dell'ospedale Valduce per iniziare la riabilitazione dopo il grave trauma riportato nell'incidente staradle in cui è rimasto coinvolto il 19 giugno in provincia di Siena. Zanardi per la precisione è stato trasferito dal policlinio delle Scotte di Siena a Villa Beretta a Costa Masnaga.“