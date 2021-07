Via alla concessione per la gestione privata dell'asilo di Lora

E’ stata aperta la procedura per la concessione in gestione dell’asilo nido di Lora. E’ prevista la concessione per cinque anni educativi, con possibilità di proroga per altri tre, a decorrere dall'anno educativo 2022-2023. Le offerte possono essere presentate fino alle ore 16 del 9 agosto 2021. Qualora ci dovessero essere le condizioni e l’assenso dell’aggiudicatario, si potrà concordare una consegna anticipata della concessione per l’anno educativo 2021-2022.



Il bando prevede la gestione in concessione del servizio di asilo nido e, come opzione facoltativa, la gestione di servizi aggiuntivi a scelta del concessionario tra quelli indicati nei documenti di gara (corsi, laboratori, spazio feste).



Il valore della concessione per cinque anni è pari a 2.063.495 euro, per un valore annuale di 412.699 euro. Il valore della concessione comprensivo di eventuali rinnovo opzionale per tre anni, varianti e proroga tecnica, è pari a 5.261.912,25 euro. La concessione prevede un contributo comunale annuo di 202.000 euro, che può essere oggetto di ribasso in sede di gara. Il ribasso non è obbligatorio. I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel.