I comuni lecchesi che portano alla fiera Ttg Travel Experience il brand Lago di Como

Non il Lario, ma il Lago di Como. Così i comuni lecchesi che parteciperanno alla 60ª edizione della fiera Ttg Travel Experience hanno deciso di presentare e portare visibilità al loro territorio, utilizzando una delle brand destination più apprezzate e conosciute al Mondo, il "Lago di Como".

Dall'11 al 13 ottobre, presso il quartiere fieristico di Rimini i comuni di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana (tutti in provincia di Lecco) saranno presenti a questa importante fiera.

Il progetto, nato nel 2020 e basato sulla partnership tra i vari Comuni, Pro Loco, uffici Informazioni e Infopoint, si pone l'obiettivo di rappresentare non solo la riviera orientale del Lago, ma la destinazione Lago di Como nella sua interezza "con l'obiettivo di promuovere il turismo lento che caratterizza il nostro territorio", scrivono.

Per soddisfare le richieste di tutti gli operatori turistici nazionali e internazionali, presso lo stand sarà messo a disposizione materiale informativo e di promozione, insieme ad alcuni gadget realizzati in collaborazione con l'Autorità di Bacino.

Itinerari per tutti

Le amministrazioni comunali di Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, gli uffici turistici e gli Infopoint dopo aver svolto e consolidato un grande lavoro di squadra, condividendo informazioni e curiosità sulle rispettive località, hanno deciso per l'edizione 2023 di soffermarsi su proposte e itinerari che siano in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di target.

"Il percorso verso Ttg Rimini 2023 ha permesso di mettere in evidenza i punti di forza del nostro territorio legati non solo alla cultura e alla storia, componenti fondamentali e di spicco, ma anche allo sport e alle attività outdoor" spiegano i promotori dello stand lecchese. "Le località limitrofe al Lago di Como sono infatti ricche di itinerari escursionistici, tra i quali troviamo il Sentiero del Viandante, divenuto un'attrazione turistica sempre più popolare e richiesta da viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Anche per gli amanti del cicloturismo il nostro territorio rappresenta il punto di partenza di numerosi itinerari percorribili in mountain bike, bici da strada ed e-bike che si snodano su tutto il lago e lungo le valli limitrofe e della Valtellina. Auspichiamo che questa collaborazione rivelatasi vincente possa non solo proseguire nei prossimi anni, ma veda un sempre maggior coinvolgimento di altri attori della filiera turistica del nostro magnifico Lago, in modo da poter ampliare l'offerta e poter avere nuovi punti di vista freschi e innovativi".

Il "Lago di Como-Lake Como Experience" sarà presente a Rimini dall'11 al 13 ottobre, Padiglione A7 stand 338.