Il Comune di Como è troppo lento e Regione revoca i fondi per le piste ciclabili

Altra bufera sul Comune che vede andare in fumo altri finanziamenti. Dopo l'ultimatum di fine ottobre e non avendo ricevuto risposte la Regione ha deciso di revocare il finanziamento di 1.35 milioni di euro per le piste ciclabili. Se Palazzo Cernezzi non chiarirà entreo un mese la situazione sarà costretto a restituire i fondi erogati da Milano.

Sulla questione è intervenuta Svolta Civica: "Sarebbe di una gravità inaudita se il Comune andasse a perdere anche il milione e 350mila euro di contributo regionale per la realizzazione delle piste ciclabili progettate dalla precedentemente amministrazione e lasciate a languire per tre anni. Sarebbe il secondo contributo perso, dopo quello, anch’esso cospicuo, revocato in passato sul progetto del rifacimento dei Giardini a lago".

"Qui non si tratta né dell’emergenza Covid (sulla quale abbiamo dichiarato il nostro pieno sostegno all’amministrazione), né di difendere una parte politica. Qui si tratta - aggiungono Minghetti, Taglio e Nessi - del bene della città. La giunta si dimostra ancora una volta totalmente inerte, soprattutto in tema di opere pubbliche. Quest’ultimo scandalo si somma a quello delle piscine, del palazzetto dello sport, del Piano del traffico, di Villa Olmo abbandonata.

A fronte di tutto ciò, ci permettiamo di “dare in prestito” nostri dirigenti al Comune di Erba. Forse dovrebbe accadere il contrario".