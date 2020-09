Il Comune di Como corregge le strisce: rimossa la pericolosa chicane di viale Innocenzo

In effetti qualcosa di strano, anzi, di pericoloso c'era se il Comune di Como ha deciso di modificare le strisce di viale Innocenzo XI. Come QuiComo vi ha raccontato il 10 settembre la nuova segnaletica orizzontale tracciata dopo l'intervento di asfaltatura aveva delineato una sorta di chicane che metteva non poco in confusione gli automobilisti, costringendoli a brusce frenate e sterzate. La situazione è ben descritta nei video pubblicati su QuiComo.

All'indomani del nostro articolo il Comune è corso ai ripari. La striscia continua che disegnava una improvvisa curva a destra e poi a sinistra (nel maldestro tentativo di regolamentare il flusso di auto intenzionate a svoltare a sinistra all'altezza di via Venini) è stata modificata in modo da trsformarla in una striscia tratteggiata.

