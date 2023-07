A partire da giovedì 27 luglio i cittadini che hanno necessità di attivare il servizio di raccolta porta a porta bisettimanale per il ritiro degli ausili assorbenti (pannoloni) per persone incontinenti, potranno telefonare all'URP del Comune di Como al seguente numero: 031.252777, dalle ore 14 alle ore 16.30, dal lunedì al giovedì. Per ulteriori informazioni cliccare a questo link.