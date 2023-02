L'omaggio del Comune di Como al suo più illustre cittadino: "Buon compleanno Alessandro"

"Buon compleanno Alessandro". A sorpresa sono apparsi sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Como gli auguri al più illustre e famoso cittadino comasco della storia. No, non si tratta di Alessandro Rapinese, bensì di Alessandro Volta. Lo scienziato comasco inventore della pila, colui che in fondo ha dato l'elettricità (e quindi di conseguenza la luce) al mondo, è nato il 18 febbraio del 1745. Con due giorni di anticipo sul suo compleanno il Comune di Como ha deciso di omaggiarlo pubblicamente con l'immagine di uno storico dipinto in cui lo scienziato mostra la sua invenzione a Napoleona Bonaparte durante l'incontro avvenuto a Parigi nel 1801.