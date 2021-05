A Como è riesplosa la voglia di libertà: le foto di domenica 9 maggio

Una domenica di grande affluenza di gente in centro città: nel pomeriggio del 9 maggio 2021 - Festa della Mamma - piazze e strade di Como si sono riempite di comaschi e di visitatori provenienti da fuori provincia. E' stata una domenica di quasi normalità, segno che con l'arrivo della bella stagione si è riaccesa la voglia di libertà, la voglia di tornare a godere dell'aria aperta e dello splendido panorama del Lago di Como. Il Lario alla prima occasione utile si è confermato meta gettonatissima per trascorrere il tempo libero domenicale in coppia o con la famiglia. Non solo il capoluogo è stato preso d'assalto, ma anche i bellissimi paesi rivieraschi, tanto è vero che non sono mancate le code nel tardo pomeriggio sulla Statale Regina.