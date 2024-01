La dea bendata bacia Como, vinti 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 20

Como città super fortunata: sono stati vinti 2 milioni di euro al Gratta e Vinci. Come riporta Agimeg "a vincere è stato un fortunato giocatore del capoluogo con lpacquisto di un “Il Miliardario Maxi“ che costa 20 euro. Una vincita da ben 5 milioni di euro è andata a San Marcellino, in provincia di Caserta. Due premi da 2 milioni di euro sono invece finiti a Como ed a Capoterra, in provincia di Cagliari. Nel 2018 una vincita simile avvenne nel Comasco, a Montano Lucino alla tabaccheria del Bennet: correva l'anno 2018. I milioni vinti furono ben 5 e il biglietto vincente era anche allora un "Maxi Miliardario" da 20 euro.

Come incassare

Le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10.000 euro, seguono delle regole particolari per l’incasso. I tagliandi vincenti vanno presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. In questo secondo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l., rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10.000 euro possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze: assegno circolare, bonifico bancario o bonifico postale. Dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro. lp/AGIMEG