La polizia locale di Como ha informato che a partire dalle ore 06.00 di lunedì 17 aprile Comodepur dovrà intervenire sul condotto fognario in pressione di via per Cernobbio. Per questo motivo all'altezza del civico 11 (Villa del Grumello) verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri (di giorno) e da semaforo (di notte). I lavori avranno una durata compresa tra i 3 e i 5 giorni.