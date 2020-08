Via Muggiò torna a doppio senso di marcia

Da domani, 25 agosto, via Muggiò riaprirà alla circolazione a doppio senso di marcia e i lavori si sposteranno su via Sportivi comaschi, che resterà chiusa al transito da domani fino al 4 settembre. Su via Muggiò è previsto un ulteriore intervento per il rifacimento delle tombinature che sarà effettuato intorno alla metà di settembre.

