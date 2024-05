In piena notte in via Dottesio distrugge una macchina e abbatte un albero

A scriverci è una nostra lettrice (che si firma con nome e cognome) vittima di un fatto avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 maggio. Qualcuno a bordo di una Mini grigia ha prima sfasciato la sua auto regolarmente parcheggiata e poi è andato a sbattere anche contro un albero abbattendolo.

"Buongiorno, ci scrive, sto cercando la Mini grigia che l'altra notte all'1.40 in via Dottesio a Como, ha distrutto la macchina e abbattuto un albero per poi scappare. in caso qualcuno avesse avvertito. Vi ringrazio anticipatamente". Si è piuttosto certi del modello della macchina perché in tutto il trambusto ha perso un cerchione.