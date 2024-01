Como, la via dove auto e moto sfrecciano come al Gp: arriva la petizione per i dossi

Residenti esasperati a Como in via Borgovico: traffico, inquinamento sonoro di giorno e di notte. Il motivo? Le macchine che sfrecciano come fossero su una pista del Gp oltre a qualcheschiamazzo notturno da parte di ragazzi. Per ora però Gian Marco, il residente che ha lanciato la raccolta firme, chiede una cosa sola, ovvero che vengano installati dei dossi artificiali per ridurre velocità e rumore delle auto in corsa. Ecco il testo:

"A Como c’è uno storico quartiere, quello di Borgo Vico, dove il degrado delle strade, e la mancanza di rispetto nei confronti degli abitanti della via si fanno sempre meno sopportabili.

Abito in una bellissima vecchia casa al 107 di via Borgo Vico, io come tanti altri cittadini, e quello che succede sotto le nostre finestre durante il giorno e la notte provoca un inquinamento sonoro tale da non poter stare con la finestra aperta nei momenti di lavoro, o di riposo. Durante il giorno le auto e le moto sfrecciano prendendo la via come una lunga pista in cui far sentire il rombo del proprio mezzo, o semplicemente perché in ritardo ad un appuntamento. Durante la notte, dopo la mezzanotte di qualunque giorno dell’anno ragazzi e ragazze di Como e della provincia si riuniscono di fronte ad una nota focacceria che sforna tutta la notte brioches e focacce per tutti. Inutile dire che il popolo della notte è estremamente rumoroso e talvolta avvengono risse e schiamazzi di persone probabilmente ubriache o eccessivamente moleste. Negli anni ci sono state molte parole da parte delle varie amministrazioni comunali, ma il risultato di queste belle parole all’atto pratico è stato zero.

In attesa delle tante agognate novità che riguarderanno il quartiere di Borgo Vico sono a richiedere intanto le vostre firme per poter installare dei dossi artificiali lungo la via Borgo Vico vecchia, a partire dal civico 118. Questo non solo diminuirebbe di molto l’inquinamento sonoro della via, oltre a ridurre drasticamente la pericolosità degli attraversamenti delle persone che la popolano (non scordiamoci che è presente un asilo nido vicinissimo a quest’area), ma ridurrebbe anche l’inquinamento atmosferico dovuto alle improvvise accelerate delle auto e delle moto. Borgo Vico è una lunga strada che taglia l’estremo fronte orientale della città di Como che sembra uscire dai bei tempi andati, autentici, dove si possono trovare le più belle botteghe artigiane della città e i suoi abitanti la vivono e la amano come purtroppo non accade più nella maggior parte del capoluogo. Chiediamo dignità per chi decide ancora di far parte di questa realtà stupenda".

Se volete firmala questo è il link.