Como, in via Borgovico vecchia lavori fino al 31 maggio

Sono iniziati ieri 7 marzo 2022 i lavori in via Borgovico vecchia per la riqualificazione della rete dell’acquedotto, che proseguiranno fino al 31 maggio. I lavori hanno richiesto la chiusura della strada per i veicoli, garantendo però il transito e l'accesso dei residenti e dei fornitori presenti lungo la via.

Le fasi dei lavori

Nella prima parte dei lavori (quella attualmente in corso) è prevista la chiusura della strada nel tratto da viale Tokamachi (c/o piazzale San Rocchetto) fino a via Raschi, con la viabilità fra piazza Santa Teresa e via Raschi che rimane invariata.



Nella seconda parte dei lavori è prevista la chiusura della strada nel tratto da piazzale Santa Teresa fino a via Raschi, con possibilità di imboccare via Borgovico vecchia da via Recchi (c/o piazzale San Rocchetto), per poi proseguire lungo via Raschi.



Lungo la via è istituito temporaneamente il divieto di sosta permanente (00:00-24:00) con rimozione forzata per tutta la durata dei lavori. I posti auto blu agevolati per i residenti presenti lungo via Borgovico vecchia verranno compensati con l’estensione dell’agevolazione ai parcheggi blu situati all’inizio di viale Innocenzo XI. Sarà garantito sempre e in sicurezza il transito pedonale lungo la via, garantendo l’accessibilità alle abitazioni e alle attività commerciali; inoltre, sarà sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso in emergenza che devono recarsi in via Borgovico vecchia.