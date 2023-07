Como e Venezia sempre più simili: "Tra poco potremo girare ad ogni temporale in gondola". Il video

La pioggia si abbatte su Como, è un temporale forte e in pochi minuti molte strade diventano dei fiumi. In piazza Volta, via Cinque Giornate, solo per fare un esempio, l'acqua ieri sera arrivava alle caviglie. Proprio come a Venezia. Se nel video girato da Mauro (e che sta diventando virale) vediamo due turiste colte all'improvviso dal maltempo correre divertite, diversa è la percezione di alcuni cittadini.

La lettera di un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo una mail di un abitante del centro che preferisce restare anonimo.

"Como e Venezia, due realtà sempre più simili.

Non mi riferisco certo al turismo, ma al fatto che a breve anche noi a Como potremo girare ad ogni temporale in gondola tra le vie cittadine. È inaccettabile, una vera vergogna! La situazione relativa alla manutenzione della rete fognaria è paragonabile solo a quella di un paese del terzo mondo. Girando per la città ( forse ad esclusione di quella murata) si vedono solo tombini stracolmi di sporcizia, sterpaglie e terra così da essere totalmente inutili ed a ogni goccia non rimane a noi cittadini che guardare al cielo chiedendo una grazia.

La cosa però più inaccettabile è il fatto che nonostante i continui appelli da parte dei cittadini, la Giunta comunale capitanata dal Sindaco Rapinese è totalmente assente e il quale a domanda risponde: "mi sto occupando del turismo" .

Un Sindaco, gli assessori e i consiglieri dovrebbero occuparsi in primis dei propri cittadini, che sono poi gli stessi che pagano i loro lauti stipendi, poi pensare alle violette nelle aiuole e ai posacenere per le strade.

La città sarà sempre più soggetta ad alluvioni; le colpe saranno sempre di altri e noi cittadini alla prossima tornata elettorale invece di credere alle favole senza un lieto fine e alle promesse da marinaio, magari faremo una scelta migliore".

(Sotto il video di Carlotta, Como ieri 12 luglio intorno alle 22)