I vandali imbrattano i muri dell'Ippocastano con frasi indecenti: le offese Per Como Pulita

È stata proprio una volontaria di per Como Pulita a vedere per prima la scritta che è apparsa su un muro dell'area dell'ex Ippocastano e la scritta lascia poco spazio all'immaginazione. Per Como Pulita si occupa da anni di ripristinare i muri e i monumenti della città imbrattati dai vandali ed è anche stata insignita dell’Abbondino d’Oro. L'amarezza per i volontari e per il presidente dell'associazione Gianluca Vicini è tanta. "Ripuliremo appena possibile, ma certamente non molliamo". Già questa mattina Vicini è andato in questura a denunciare il fatto. Adesso si indaga per risalire ai colpevoli di questo atto vandalico.

L'area dell'Ippocastano è stata spesso considerata una zona di degrato. Lo scorso 10 dicembre è stata inaugurato lo skatepark e per l'occasione il sindaco Rapinese aveva commentato: " È una zona che per certi versi dava segni di degrado, vediamo se uno skatepark genererà virtuosismo e così magari ci lasciamo dietro le spalle un periodo duro per piazza della Tessitrice".