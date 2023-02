Vaccini anti covid: chiude l'Hub allestito nell’edificio 53 in Via Napoleona

Da mercoledì 1 marzo l’attività vaccinale anti covid 19 in via Napoleona sarà spostata al terzo piano del Monoblocco e l’Hub allestito nell’edificio 53 verrà chiuso. La decisione è stata adottata di concerto con i referenti regionali in relazione all’attuale quadro epidemiologico e alla graduale contrazione della domanda di vaccinazioni anti Covid 19. I cittadini possono continuare ad effettuare la prenotazione del proprio appuntamento attraverso il portale regionale prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it Gli ambulatori destinati alle vaccinazioni Covid saranno collocati al terzo piano del Monoblocco, nell’area adiacente al Centro Vaccinale e saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.

Dal 1 marzo nuovi orari al Punto Tamponi di via Napoleona a Como

Dal 1 marzo il Punto Tamponi di via Napoleona sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il sabato dalle 8 alle 12 (domenica e giorni festivi servizio sospeso). La riorganizzazione delle attività, condivisa con Regione Lombardia, è legata all'andamento epidemiologico di questo ultimo periodo. A Cantù e a Menaggio i Punti Tampone saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 (domenica e giorni festivi servizio sospeso).