Crisi ristorazione, Gusto Brianza: "Usciamo a pranzo e sosteniamo le attività locali"

Gusto Brianza (www.gustobrianza.it) che organizza varie rassegne culinarie e festival nel Comasco, lancia un appello a favore dei ristoratori, tra i più svantaggiati dal dpcm del Governo. Con la chiusura di bar e ristoranti prevista alle 18, viene a mancare grande parte dell'introito dei ristoratori, che deriva dalle cene. Quindi, per sostenere la categoria, tutti vengono invitati non solo ad uscire a pranzo ma anche a usufruire dell'asporto che, invece, è consentito fino alle 23.

«Entrare in un ristorante, spiega il comunicato di Gusto Brianza, magari piccolo e a gestione familiare, equivale a farsi coccolare, per un paio d'ore, da amici che lavorano con passione, al servizio dei loro clienti.

Un lavoro discreto e silenzioso, quello dei ristoratori, ma decisamente impegnativo, con orari impossibili e davvero pesante da reggere per un'intera vita. I nostri amici ristoratori (quelli che da anni ci accolgono nei giorni di festa) meritano tutta la nostra riconoscenza e oggi è il momento migliore per dimostrargliela, non con le parole ma coi fatti.

In un momento drammatico per l'intero settore, facciamo sentir loro la nostra vicinanza.

Per pranzo non restare a casa!

Vieni al ristorante!

Sostieni oggi chi da anni si prende cura di te!».