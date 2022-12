"È tutta colpa di Rapinese": la nuova pagina Facebook dedicata al sindaco di Como

La pagina Facebook Rapi Governo, di cui abbiamo già ampiamente trattato, continua la sua satira contro il sindaco di Como e continua a farlo in modo anonimo e adesso conta oltre 1700 iscritti. L'ultimo post di poche ore fa, sulla piscina di Muggiò.

Da soli 5 giorni (il 12 dicembre) è nata però un'altra pagina dedicata al primo cittadino di Como e si chiama "È tutta colpa di Rapinese". Non dovete farvi ingannare dal titolo. La nuova pagina sembrerebbe a favore di Rapinese e vorrebbe fare una "Raccolta di informazioni "altamente opinabili" sull'operato del sindaco di Como". Per ora esiste solo un post, non ci sono follower e la pagina sembra ancora deserta. Diamo tempo al tempo. Per farvi capire un po' meglio quale vorrebbe essere lo scopo della nuova arrivata vi alleghiamo il solo post presente. Aspettiamo di vedere se ci saranno sviluppi o scontri con il Rapi Governo o se si tratta solo di una provocazione.