Como fa il pieno di visitatori nella prima domenica di primavera: prove di ritorno alla normalità

Complice una bella giornata di sole in questa prima domenica di primavera Como ha fatto il pieno di visitatori. Lungolago affollato e bar pieni. Una giornata che lascia ben sperare per l'inizio della nuova stagione turistica, almeno per quanto riguarda il turismo di prossimità che, ad onor di vero, non è mai latitato. Insieme ai visitatori e ai turisti, cominciano a ritornare anche i vip che tanto amano il nostro lago e che, piaccia o meno, lo rendono ancora più famoso in tutto il mondo. Se non ci fosse il sovrappensiero di una feroce guerra in corso e se, tra la folla, non si fosse intravista qualche mascherina anti covid (anche se la maggior parte delle persone all'aperto non la indossava) sarebbe sembrato un fine settimana "normale", come fino a due anni fa. Soddisfatti gli esercenti del centro storico anche se, tra la gente, c'è stata qualche lamentela per la difficoltà a trovare parcheggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 1 aprile 2022 per soggiornare in hotel non sarà più necessario esibire un certificato verde (green pass o super green pass) e con l'ufficializzazione da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi che lo Stato di Emergenza sanitario cesserà il 31 marzo 2022 e non sarà rinnovato, gli operatori turistici sul territorio, oltre ai visitatori della domenica, puntano anche al mercato straniero, in primis a quello americano. Sperando che il conflitto non si allarghi. Intanto, come si suol dire, buona la prima: questa domenica di primavera, con il sole e il pienone di gente ha riportato a Como una ventata di ottimismo.