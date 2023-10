Como, troppe gomme forate dai chiodi per le strade: cosa sta succedendo

Negli ultimi tre giorni per le strade di Como c'è un problema con le viti in terra che si conficcano nelle gomme delle auto con la normale conseguenza di forarle. Tante le segnalazioni che i vari utenti hanno riportato anche sui social, per mettere in guardia gli altri cittadini e tutte le persone in giro in macchina per la città. Su Sei di Como se- IL GRUPPO la signora Magda per prima due giorni fa, ha segnalato di aver bucato un pneumatico ritrovandosi un bel chiodo (o similare) nella gomma. La signora ha raccontato che anche il gommista (perplesso) le ha detto che quel giorno aveva riparato oltre 10 gomme bucate.

"Io ho percorso queste strade: via Leoni (dove avevo parcheggiato), via dei Mille, rotonda di San Rocco, via Napoleona e via Colonna" scrive Magda che ha già segnalato il fatto a chi di competenza.

Ieri invece la segnalazione di Marcella: anche nel suo caso una vite le si è conficcata nella gomma.

"Ho sentito, scrive, che sta succedendo a molti a Como negli ultimi giorni. La mia auto era parcheggiata stanotte in via Manzoni. Spero sia un caso e non un atto di vandalismo, perché queste cose possono causare molti più problemi di ciò che i vandali possano immaginare". Sotto il suo post altri utenti segnalano gomme bucate o a terra a causa di chiodi e viti sulle strade della città. Potrebbe essere un caso ma anche atti vandalici. Il consiglio è quello di denunciare alle forze dell'ordine in modo che possano eventualmente comparare le varie segnalazioni e denunce e fare le dovute verifiche.