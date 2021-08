Como è paralizzata dal traffico: le info sulla viabilità e i percorsi alternativi della Polizia Locale

Una giornata infernale per il traffico a Como. Tra l'alluvione (che ha dissestato alcune strade), i cantieri aperti e la chiusura di alcuni tratti dell'autostrada A9 oggi, 2 agosto, è stato il primo giorno di un campo di prova che ha visto una città paralizzata. Molte le segnalazioni ricevute per le code di ore (come in via Asiago) e gli incolonnamenti che non sembrano migliorare con il trascorrere delle ore. Ecco dal sito ufficiale della Polizia Locale di Como, tutte le indicazioni utili per la viabilità, sperando che possano aiutare a snellire i tempi di percorrenza. Riportiamo il post integralmente.

Per info e aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.